На границе со Словакией остановили 5 уклонистов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Выяснилось, что все задержанные знакомы с детства и вместе спланировали попытку побега. Мужчины прибыли в Закарпатье рейсовым транспортом и намеревались продолжить свой путь пешком.

Они выбрали маршрут через окрестности Ужгорода, опираясь на советы по соцсетям, ведь этот участок требовал меньше усилий для пересечения.

Во время проверки документов задержанные попытались обмануть пограничников, утверждая, что приехали в Закарпатье для поиска работы. Однако они не смогли указать место трудоустройства и путались в ответах. В результате правоохранители установили, что их подлинной целью была нелегальная работа в Словакии.

Задержанные были доставлены в подразделение для оформления административных материалов. Нарушителей будут судить.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.