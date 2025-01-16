На Закарпатье в огне погибла пожилая женщина

фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

В Тячевском районе Закарпатской области в одном из пос. Произошел пожар, в результате которого погибла 95-летняя женщина

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews .

По информации спасателей, происшествие случилось сегодня, 16 января, в селе Подплеша на улице Народной. Односельчане сообщили, что с крыши одного из домов идет дым и видно пламя.

В ГСЧС рассказали, что по указанному адресу первыми на место происшествия прибыли пожарные местной пожарной команды села Нересница. Во время разведки пожара внутри здания они обнаружили тело 95-летней хозяйки.

Вскоре им на помощь прибыли подразделения пожарно-спасательного поста поселка Дубово и 1-я государственная пожарно-спасательная часть города Тячев. В 08.10 пожар на площади 35 кв. м локализовали, а в 08:48 ликвидировали полностью.

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие здания, а также бытовую технику и вещи домашнего обихода.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину возникновения пожара.

Напомним, во Львовской области во время пожара в частном доме погибла 61-летняя женщина.