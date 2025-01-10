Сушил штаны в газовой духовке: в Ужгороде мужчина едва не сгорел в своей квартире
Пожар произошел ночью 8 января в многоквартирном жилом доме по улице Оноковской в Ужгороде. Мужчину спасли соседи
Об этом информирует пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Курьезный случай произошел этой ночью. Хозяин одной из квартир решил высушить свои штаны... в газовой духовке и спокойно ушел отдыхать. Результат такого "ноу-хау" не заставил себя ждать: произошло возгорание и сильное задымление", – говорится в сообщении.
К счастью, соседи почувствовали запах дыма и помогли владельцу обуздать пожар.
Чрезвычайники отметили, что удивленный владелец так и не осознал серьезности ситуации: он мог отравиться токсичным дымом.
Спасатели призывают граждан сушить одежду на батареях или сушилках, а газовую духовку использовать исключительно по назначению – для приготовления пищи.
Напомним, 7 января в селе Веселая Федоровка Никопольского района Днепропетровщины женщина сгорела заживо в собственном доме.