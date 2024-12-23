фото: ГПСУ

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделений пункта пропуска "Краковец" Госпогранслужбы и инспектора, которые помогли незаконно выехать за границу 27 мужчинам призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщила прессслужба ГБР, передает RegioNews.

Чиновник помогал беспрепятственно пересечь границу гражданам с поддельными удостоверениями о ІІІ группе инвалидности. Он лично встречал автомобили с такими "клиентами", направлял их вне очереди в одну из свободных полос движения, забирал их паспорта и удостоверения и передавал их инспектору, который не был знаком с преступными намерениями своего начальника.

Чиновник уверял, что эти лица находятся "на контроле" у высшего руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу. По его указанию инспектор не проводил надлежащую проверку документов, вносил сведения о них в базу данных лиц, имеющих законные основания для пересечения границы. После этого мужчины законно выезжали в Польшу.

В течение мая-июня этого года по такой схеме за границу попали 27 граждан призывного возраста.

Заместителю начальника отделения пункта пропуска грозит до 7 лет тюрьмы. Его отстранили от исполнения обязанностей и перевели на другое место службы.

Отмечается, что инспектор пункта пропуска, всячески способствовавший проведению расследования, подписал соглашение о признании виновности в несанкционированном изменении информации (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Напомним, чиновника ГПСУ и инспектора задержали правоохранители в октябре.