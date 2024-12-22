10:54  22 декабря
Спасатели показали последствия падения обломков "Шахеда" на многоэтажку в Броварах
12:19  22 декабря
Трагедия на Закарпатье: полиция устанавливает обстоятельства гибели двухлетнего мальчика
00:52  22 декабря
В Харьковской области женщина избила кочергой 13-летнюю дочь
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2024, 13:55

Предрождественский ажиотаж: на границе фиксируется большое количество пересечений границы

22 декабря 2024, 13:55
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На границе Украины наблюдается значительный рост пассажиропотока через предрождественский период

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По данным пограничников, за прошедшие сутки госграницу пересекли более 150 тысяч граждан – это рекордные показатели, превышающие уровень предыдущих лет.

Наибольшая нагрузка зафиксирована на пунктах пропуска на границе с Польшей. В среднем за сутки в оба направления границу пересекли по 75 тысяч человек.

Из-за повышенного пассажиропотока образуются очереди, особенно в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смельница" и "Нижанковичи". Несколько меньшая интенсивность движения наблюдается в "Грушеве", "Угрине" и "Рави-Русской".

Пограничники рекомендуют гражданам выбирать менее загруженные пункты пропуска, чтобы снизить время ожидания. В то же время принимаются все необходимые меры для обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска, в частности, для оформления лиц, транспортных средств и грузов.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2024 года отказ в пересечении границы уже получили почти 55 тысяч человек, большинство из них – военнообязанные мужчины.

граница пограничники ГПСУ Пункты пропуска
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
На Тернопольщине водитель легковушки сбил двоих детей на тротуаре: одна из девочек в тяжелом состоянии
22 декабря 2024, 16:17
Дипломатия без компаса: как "перезагрузка" превратилась в хаос
22 декабря 2024, 15:56
Вместо Александры – Андрей: на Львовщине киевлянин притворился женщиной, чтобы выехать за границу
22 декабря 2024, 15:52
Оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине: есть погибший
22 декабря 2024, 14:48
В Кировоградской области произошел взрыв в доме: он разрушен
22 декабря 2024, 14:19
Россияне ударили дроном по Купянску: раненый мужчина
22 декабря 2024, 13:25
Россияне расстреляли 5 украинских военных, сдававшихся в плен
22 декабря 2024, 12:51
Трагедия на Закарпатье: полиция устанавливает обстоятельства гибели двухлетнего мальчика
22 декабря 2024, 12:19
Россияне запустили по Украине баллистику и 103 дрона: как отработала ПВО
22 декабря 2024, 11:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »