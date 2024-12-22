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Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По данным пограничников, за прошедшие сутки госграницу пересекли более 150 тысяч граждан – это рекордные показатели, превышающие уровень предыдущих лет.

Наибольшая нагрузка зафиксирована на пунктах пропуска на границе с Польшей. В среднем за сутки в оба направления границу пересекли по 75 тысяч человек.

Из-за повышенного пассажиропотока образуются очереди, особенно в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смельница" и "Нижанковичи". Несколько меньшая интенсивность движения наблюдается в "Грушеве", "Угрине" и "Рави-Русской".

Пограничники рекомендуют гражданам выбирать менее загруженные пункты пропуска, чтобы снизить время ожидания. В то же время принимаются все необходимые меры для обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска, в частности, для оформления лиц, транспортных средств и грузов.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2024 года отказ в пересечении границы уже получили почти 55 тысяч человек, большинство из них – военнообязанные мужчины.