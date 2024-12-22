Предрождественский ажиотаж: на границе фиксируется большое количество пересечений границы
На границе Украины наблюдается значительный рост пассажиропотока через предрождественский период
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По данным пограничников, за прошедшие сутки госграницу пересекли более 150 тысяч граждан – это рекордные показатели, превышающие уровень предыдущих лет.
Наибольшая нагрузка зафиксирована на пунктах пропуска на границе с Польшей. В среднем за сутки в оба направления границу пересекли по 75 тысяч человек.
Из-за повышенного пассажиропотока образуются очереди, особенно в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смельница" и "Нижанковичи". Несколько меньшая интенсивность движения наблюдается в "Грушеве", "Угрине" и "Рави-Русской".
Пограничники рекомендуют гражданам выбирать менее загруженные пункты пропуска, чтобы снизить время ожидания. В то же время принимаются все необходимые меры для обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска, в частности, для оформления лиц, транспортных средств и грузов.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2024 года отказ в пересечении границы уже получили почти 55 тысяч человек, большинство из них – военнообязанные мужчины.