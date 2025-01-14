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14 января 2025, 13:58

На Закарпатье задержали группу уклонистов

14 января 2025, 13:58
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фото: пресс-служба ГПСУ
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На территории Закарпатской области задержана группа мужчин, которые планировали пересечь границу с Венгрией

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ), информирует RegioNews.

По информации пограничников, мужчин задержали 13 января сотрудники отдела "Косино" Мукачевского отряда ГНСУ.

Неизвестных лиц, двигавшихся в сторону госграницы, наряд заметил с помощью средств дистанционного наблюдения.

Нарушители попытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько упреждающих выстрелов.

Все задержанные являются жителями Закарпатской области. Один из них оказался несовершеннолетним.

Напомним, ранее пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы в пункте пропуска "Лужанка".

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