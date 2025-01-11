Спрятали в топливном баке автобуса: в Украину пытались ввезти из Турции одежду на 700 тысяч гривен
В пункте пропуска на границе с Румынией на Буковине 10 января таможенники обнаружили в рейсовом автобусе тайник, в котором находилась партия одежды
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Автобус сообщением Стамбул – Черновцы следовал под управлением гражданина Турции.
Во время осмотра автобуса пограничники с таможенниками обнаружили тайник, специально оборудованный в топливном баке. Нижняя его часть была вырезана.
Из тайника достали одежду, которую водитель автобуса пытался ввезти в Украину без декларирования.
Товары изъяли. Их общая стоимость составляет более 700 тысяч гривен.
Напомним, вечером 4 декабря через пункт пропуска на Буковине пытались перевезти контрабанду чемоданов – 2250 штук разных форм и размеров.
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