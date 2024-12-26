фото: ГПСУ

Во Львовской области на границе с Польшей наблюдается уменьшение очередей перед пунктами пропуска

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Пограничники не отмечают накопления автомобилей ни на въезде, ни на выезде из Украины.

За 24 и 25 декабря пограничники оформили 61770 граждан и 9633 авто. Динамика пересечения границы свидетельствует о преимуществе въезда над выездом.

Отмечается, в предрождественский период в пунктах пропуска на Львовщине процент желающих пересечь границу вырос на 25%, что повлекло за собой скопление авто.

"Не исключено, что перед новогодними праздниками пассажиропоток может снова возрасти. Для обеспечения ритмического функционирования пунктов пропуска и оформления лиц на границе увеличено количество пограничных нарядов", – добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2024 года отказ в пересечении границы уже получили почти 55 тысяч человек, большинство из них – военнообязанные мужчины.