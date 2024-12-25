На границе задержали колумбийца, пытавшегося незаконно попасть в Украину

фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Возле пункта пропуска "Тиса" задержали гражданина Колумбии, который шел пешком из Венгрии в Украину. Мужчина рассказал, что планировал скрыться в Украине, чтобы его не депортировали из Евросоюза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники заметили неизвестного мужчину, двигавшегося в темноте по автомобильному мосту. Его остановили и опросили. Нарушитель не имел при себе никаких документов, но он представился гражданином Колумбии.

Мужчина рассказал, что долгое время нелегально проживал и работал в разных странах Евросоюза. Когда мужчина проживал в Италии, он получил письмо с требованием явиться в отделение иммиграционной полиции. Иностранец испугался депортации и решил покинуть территорию ЕС.

Попутным транспортом мужчина добрался до пограничного венгерского городка Захонь, а оттуда пешком шел в направлении Украины. Он обошел официальный пункт пропуска, однако был замечен украинскими пограничниками.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение границы и вернули в Венгрию.

Напомним, ранее из Украины был депортирован гражданин Китая, отбывавший в нашей стране наказание за шпионаж. В ближайшие пять лет въезд на территорию Украины мужчине запрещен.