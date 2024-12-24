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24 декабря 2024, 05:18

В Тернополе судили мать, ребенок которой выпил нефть

24 декабря 2024, 05:18
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фото: medlux.net.ua
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Суд в Тернополе рассмотрел административное дело в отношении женщины, чей ребенок отравился, случайно выпив нефть

Постановление по делам вынес Тернопольский горрайонный суд, передает RegioNews.

Согласно материалам суда, событие произошло 30 сентября утром.

"Мать уклонилась от выполнения родительских обязанностей, предусмотренных статьей 150 Семейного кодекса Украины, в результате чего малолетняя дочь выпила нефтяное вещество, поэтому попала в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена административная ответственность.

Известно, что к правоохранителям обратились медики, которые оказывали ребенку помощь. Они сообщили, что у ребенка случайное отравление нефтепродуктами и существует угроза его жизни. Однако родители отказываются от госпитализации.

Рассмотрев материалы дела, суд ограничился устным предупреждением.

Напомним, в Одесской области от отравления неизвестным веществом умерли три ребенка.

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