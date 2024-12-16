фото: ГСЧС

Пожар возник 16 декабря около десяти утра в одной из девятиэтажек в Житомире

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В квартире на шестом этаже горело имущество. В очаге пожара на полу в коридоре огнеборцы обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Спасатели эвакуировали с верхних и нижних этажей двух жителей.

Пожар ликвидировали. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно в Винницкой области 5 человек отравились угарным газом, среди них — 3 детей.