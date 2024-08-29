В Тисе на границе с Венгрией утонул 23-летний парень

фото: ГПСУ

В понедельник, 26 августа, пограничная полиция Венгрии во время патрулирования береговой зоны Тисы заметила тело мужчины. Утопленником оказался 23-летний украинец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время осмотра у умершего был обнаружен украинский загранпаспорт.

"С начала августа это уже третий случай гибели при попытке преодоления Тисы. Двое предыдущих утопленников обнаружили на украинско-румынском участке границы", — говорится в сообщении.

По информации ГПСУ, с начала полномасштабной войны в Тисе обнаружили уже 41 утопленника, пытавшегося незаконно пересечь границу Украины.

Напомним, ранее в Тисе на границе с Румынией обнаружили тело неизвестного мужчины. Он стал 20-й жертвой реки с начала 2024 года.