фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Все задержанные – мужчины призывного возраста: 3 жителя Ивано-Франковской области и по 2 жителя Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областей.

Мужчины направлялись в Румынию в обход пунктов пропуска, однако не учли несколько факторов. Самое главное – это тот, что пограничники патрулируют границу при любых погодных условиях и днем, и ночью.

"А еще, что это может быть достаточно опасно, ведь даже медведи еще не залегли в зимнюю спячку, о чем свидетельствуют следы, обнаруженные пограничниками во время охраны государственной границы", – отметили в ГПСУ.

Кроме того, днем ранее на западном участке границы значительно ухудшились погодные условия – выпал снег, а в горах ночью температура опускалась до минусовых показателей.

Напомним, ранее в Винницкой области пограничники задержали двух мужчин, которые хотели переплыть Днестр на надувных матрасах.