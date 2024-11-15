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15 ноября 2024, 00:03

В Киеве правоохранитель за 10 тысяч долларов помогал мужчинам попасть в Венгрию

15 ноября 2024, 00:03
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фото: ГБР
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Подозрение получил столичный правоохранитель, переправлявший через границу мужчин призывного возраста

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Фигурант через соцсети находил клиентов, которые хотели незаконно выехать в Европу и за 10 тысяч долларов предлагал им помощь в "решении вопроса". В частности, двум киевлянам призывного возраста правоохранитель приказал оставить свертки с деньгами в определенном месте в Киеве среди мусорных контейнеров. Позже он встретил их на автомобиле в другой локации и повез в Мукачево, где вызвал такси и объяснил водителю, как довезти мужчин до окраины одного из сел вблизи границы с Венгрией.

От этого села парни, по указаниям правоохранителя, пешком отправились в сторону границы. Однако их задержали пограничники и составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы.

Правоохранителю сообщили о подозрении. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Суд заключил фигуранта под стражу с возможностью внесения залога.

Во время обысков в автомобиле дельца обнаружили номерные знаки-прикрытия.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступной схемы и факты противоправной деятельности.

Напомним, правоохранители разоблачили в одном из Донецких судов схему избегания мобилизации через фиктивный развод и установление опеки над детьми. Организовал ее помощник одного из судей, бывший правоохранитель.

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