Пятеро в двухместной лодке через Тису: мужчины заплатили переправщикам 8-11 тысяч долларов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Вечером 8 ноября во время патрулирования пограничники заметили группу мужчин, быстро двигавшихся в сторону границы с Венгрией. Мужчин догнали, когда те уже пытались сесть в лодку. Плавсредство оказалось мало для всех желающих в него попасть, а потому некоторые из мужчин даже попытались прыгнуть в холодную реку, чтобы самостоятельно переплыть ее.

Пограничники помогли мужчинам выбраться из воды. Их задержали, доставили на подразделение, где они смогли согреться и высушить свою одежду. Нарушителями оказались жители Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской областей.

Мужчины рассказали, что за помощь в незаконном пересечении границы каждый из них заплатил неизвестным дельцам от 8 до 11 тысяч долларов.

Переправщики заверили мужчин, что это будет безопасный способ, а после получения всей суммы сообщили, что придется переплыть Тису. Далее неизвестный принес двухместную резиновую лодку и указал, в каком направлении находится река.

В отношении задержанных составили админпротоколы. Устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловят больше уклонистов.