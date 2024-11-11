Закарпатского блогера наказали штрафом за разжигание религиозной розни

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Суд в Хусте на Закарпатье признал виновным блогера Ивана Микуляка в разжигании религиозной розни и наказал его штрафом

Об этом сообщает Zaxid.net, передает RegioNews.

Как отмечается в материалах суда, события, ставшие объектом обвинения, произошли, когда фигурант проходил обучение на четвертом курсе частного Черновицкого православного богословского института. Он создал страницу в Facebook и публиковал сообщения, в которых называл ПЦУ "сатанистами" и обвинял в предательстве. Следует отметить, что руководителем упомянутого института является протоиерей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП Георгий Собят.

В документах суда также отмечается, что Иван Микуляк в августе 2022 года опубликовал сообщение, которым пытался дискредитировать ПЦУ, он называл их "безбожниками и противниками православной веры".

В октябре того же года обвиняемый жаловался, что ПЦУ "захватывает имущество и храмы УПЦ" и собирает "сатанинский синод".

В суде обвиняемый не признал вину и заявил, что его сообщения не могут оскорблять чьих-либо чувств. Однако свидетели отмечали, что им неприятны обвинения в сектантстве.

Судья признал Ивана Микуляка виновным в разжигании религиозной розни и оштрафовал на 3400 тыс. грн. Обвиняемый также должен заплатить более 7 тыс. грн за судебные экспертизы. Приговор можно обжаловать в апелляции.

Напомним, ранее стало известно, что глава Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области, митрополит Ионафан (Анатолий Елецких) через своего адвоката подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор, согласно которому он получил пять лет тюрьмы.