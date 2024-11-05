Выехавший в РФ митрополит УПЦ МП из Винницкой области обратился с жалобой в Верховный суд Украины

фото: tulchin-eparchia.org.ua

Глава Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области, митрополит Ионафан (Анатолий Елецких) через своего адвоката подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор, согласно которому он получил пять лет тюрьмы

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

В настоящее время Верховный суд истребует из Винницкого городского суда материалы уголовного производства по осужденному митрополиту.

Приговор митрополиту суд в Виннице вынес 7 августа 2023 года. Священнослужителя признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, региональной принадлежности, религиозных убеждений, оправдывание российской агрессии, распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционный суд оставил это решение действующим в 2024 году.

В июне этого года стало известно, что митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан уехал в Россию в результате обмена военнопленными.

Сотрудники СБУ во время обысков в Тульчинской епархии УПЦ МП обнаружили ряд пропагандистских открыток, посвященных оккупации Крыма и Донбасса, а также копии писем Московского патриарха от 6 октября 2022 года с требованием молиться за президента РФ.

Также во время обысков была обнаружена печатная версия "Гимн-молитвы за Россию" с нотами, изданная в Москве в 2015 году. Автором слов указан Ионафан (Елецких). Изъятые буклеты также легли в основу обвинения.

В конце 2022 года митрополит Ионафан был в списке из 13 человек, которым президент Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины.