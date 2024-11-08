На границе с Польшей пограничники задержали псевдосупругов

фото: ГПСУ

Во Львовской области на границе с Польшей пограничники разоблачили фиктивную пару из Хмельнитчины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В частности, 40-летний мужчина предоставил документы о браке с 35-летней женщиной, которая имеет инвалидность II группы.

Супруги следовали автобусом через пункт пропуска "Краковец" вечером 6 ноября. Мужчина с женщиной ехали якобы для лечения жены в Чехию. Он рассказал, что едет лечить ей аутизм, а она – желудок. В конце концов, датой рождения друг друга "молодые" тоже не поинтересовались. Брак "супругов" был заключен 19 сентября.

Сообщение о правонарушении направлено в Нацполицию.

Напомним, в Киевской области будут судить "сваху", которая организовывала фиктивные браки для уклонистов.