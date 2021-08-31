На Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон

Фото из открытых источников

Полиция задержала 27-летнего жителя Полтавской области, который на протяжении длительного времени насиловал малолетнего мальчика

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции.

Также злоумышленник создавал фото и видеоматериалы в процессе преступления. Мальчику на момент совершения преступления было шесть лет.

Во время обыска в доме педофила нашли более 500 файлов детской порнографии, 127 из которых созданы при участии малолетнего ребенка.

Теперь педофилу светит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика.