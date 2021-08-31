На Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон
Полиция задержала 27-летнего жителя Полтавской области, который на протяжении длительного времени насиловал малолетнего мальчика
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции.
Также злоумышленник создавал фото и видеоматериалы в процессе преступления. Мальчику на момент совершения преступления было шесть лет.
Во время обыска в доме педофила нашли более 500 файлов детской порнографии, 127 из которых созданы при участии малолетнего ребенка.
Теперь педофилу светит до 15 лет заключения.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах