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31 августа 2021, 13:59 1897

На Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон

31 августа 2021, 13:59 1897
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Фото из открытых источников
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Полиция задержала 27-летнего жителя Полтавской области, который на протяжении длительного времени насиловал малолетнего мальчика

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции.

Также злоумышленник создавал фото и видеоматериалы в процессе преступления. Мальчику на момент совершения преступления было шесть лет.

Во время обыска в доме педофила нашли более 500 файлов детской порнографии, 127 из которых созданы при участии малолетнего ребенка.

Теперь педофилу светит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика.

Полтава криминал криминальное дело Полтавская область полиция

 
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