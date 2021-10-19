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19 октября 2021, 12:42 832

На Ровенщине мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы

19 октября 2021, 12:42 832
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Фото: Рixabay
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В Сарненском районе Ровенской области 28-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прокуратуры Ровенской области.

По данным следствия, мужчина летом 2021 года изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Когда женщина узнала о преступлении, то обратилась в полицию.

Мужу 12 октября сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины. 13 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения: 60 суток ареста без возможности внесения залога.

Продолжается расследование преступления. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.

криминал полиция изнасилование Ровенская область

 
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