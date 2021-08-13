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13 августа 2021, 11:49 469

На Хмельнитчине мужчина на 10 лет сядет в тюрьму за изнасилование мальчика

13 августа 2021, 11:49 469
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Рixabay
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Житель Хмельницкого изнасиловал несовершеннолетнего мальчика, с которым он до этого поддерживал дружеские отношения

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, за это он получил десять лет тюрьмы.

По информации правоохранителей, мужчина дружил с мальчиком, часто звал его к себе в гости. Преступление он совершил в один из раз, когда ребенок был у него дома. Сначала педофил показывал ему порнографические ролики, после чего занялся с ним сексом. Более того, мужчина заявил, что ребенок никому не должен рассказывать об изнасиловании.

Впрочем, мальчик был настолько напуган, что рассказал о произошедшем своему старшему брату. Против мужчины завели уголовное дело. Суд, рассмотрев доводы сторон, приговорил жителя Хмельницкого к десяти годам тюрьмы за изнасилование ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром отец годами насиловал своих детей.

Офис генпрокурора Украина криминал криминальное дело изнасилование

 
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