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03 августа 2021, 13:22 2363

Под Днепром отец годами насиловал своих детей

03 августа 2021, 13:22 2363
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Рixabay
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В Днепропетровской области расследуют обвинения в адрес мужчины, который мог годами насиловать собственных детей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Наш город".

В преступлениях 44-летнего украинца обвинила его бывшая жена. По словам женщины, с 2016 года ее дети-подростки 12, 14 и 17 лет регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Женщина утверждает, что ее экс-муж вступал в связь с детьми как естественным, так и неестественным путем.

Данную информацию журналистам подтвердили в Каменском районном управлении полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины — изнасилование лица, не достигшего 14 лет. Данная санкция предусматривает наказание в виде 10-15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве дали три года тюрьмы мужчине, который насиловал женщин в ТРЦ.

Украина криминал криминальное дело Днепр изнасилование

 
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