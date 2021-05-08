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08 мая 2021, 15:30 374

"Слуги" требуют отставки подозреваемого в мошенничестве главы Дымерской ОТГ Подкурганного

08 мая 2021, 15:30 374
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Во время выборов председателя территориальной общины он баллотировался от правящей партии
Фото: из открытых источников
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Партия "Слуга народа" заявила, что глава Дымерской ОТГ Владимир Подкурганный, которого недавно задержали по подозрению в мошенничестве, должен уйти в отставку на время следствия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии, передает RegioNews.

Наша принципиальная позиция - если вина доказана, преступник должен нести наказание независимо от того, с какой политической силой он шел на выборы", - говорится в сообщении.

В то же время, в заявлении отмечается, что если вину Подкурганного не докажут, то "он снова может идти на выборы и получить должность, если люди ему будут доверять".

Также в "Слуге народа" утверждают, что за отбор кандидатов в Киевской области отвечал бывший глава Киевской областной организации Александр Дубинский, который попал под санкции США.

Напомним, на Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу Дымерской ОТГ Владимира Подкурганного и депутата райсовета. Им инкриминируют вымогательство у предпринимателя 2 млн 680 тыс грн. за передачу в собственность земельного участка.

ОТГ заявление Слуга народа задержание мошенники Киевская область

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