"Слуги" требуют отставки подозреваемого в мошенничестве главы Дымерской ОТГ Подкурганного

Во время выборов председателя территориальной общины он баллотировался от правящей партии

Во время выборов председателя территориальной общины он баллотировался от правящей партии

Фото: из открытых источников

Партия "Слуга народа" заявила, что глава Дымерской ОТГ Владимир Подкурганный, которого недавно задержали по подозрению в мошенничестве, должен уйти в отставку на время следствия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии, передает RegioNews.

Наша принципиальная позиция - если вина доказана, преступник должен нести наказание независимо от того, с какой политической силой он шел на выборы", - говорится в сообщении.

В то же время, в заявлении отмечается, что если вину Подкурганного не докажут, то "он снова может идти на выборы и получить должность, если люди ему будут доверять".

Также в "Слуге народа" утверждают, что за отбор кандидатов в Киевской области отвечал бывший глава Киевской областной организации Александр Дубинский, который попал под санкции США.

Напомним, на Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу Дымерской ОТГ Владимира Подкурганного и депутата райсовета. Им инкриминируют вымогательство у предпринимателя 2 млн 680 тыс грн. за передачу в собственность земельного участка.