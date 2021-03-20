10:46  20 марта
В Украине снова более 15 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего
11:47  20 марта
В Киеве сеть гипермаркетов нарушает карантин: СМИ показали фото
10:15  20 марта
Сутки в ООС: пророссийские боевики убили украинского воина
UA | RU
UA | RU
20 марта 2021, 15:03 935

На Ровенщине 17-летний парень убил почтальона

20 марта 2021, 15:03 935
Читайте також українською мовою
Несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра
Несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра
Фото: сайт полиции
Читайте також
українською мовою

Полицейские Ровенской области оперативно задержали несовершеннолетнего за умышленное убийство почтальона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение отдела коммуникации областной полиции.

"Полицейские установили, что 17-летний житель Сарн, находился во дворе, когда пришел почтальон. При себе она имела сумку. Парень, понимая, что у женщины могут быть средства, схватил топор и нанес несколько ударов по голове. Потом быстро спрятал орудие преступления под кровать, отобрал ее сумку и на велосипеде скрылся", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что женщину в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила сожителю матери. Мужчина, прибыв к дому, сразу вызвал "скорую", однако медики лишь констатировали смерть 43-летней потерпевшей.

Ориентировочно за два километра злоумышленник выбросил сумку на территорию местного предприятия, а 18 тыс. грн спрятал в верхнюю одежду. Впрочем, далеко убежать нападающему не удалось: на одной из улиц города его задержали оперативники. Полицейские при нем изъяли краденые деньги.

Подозреваемого, который уже находится на испытательном сроке за совершение краж, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении умышленного убийства и разбоя.

Максимальное наказание, которое предусматривают санкции обеих статей — пожизненное лишение свободы. Впрочем, согласно части 2 статьи 64 УК, пожизненное лишение свободы не применяется к лицам, которые совершили преступление в возрасте до 18 лет.

Отмечается, что несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра. Следовательно, в рамках уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в центре Киева водитель убил пешехода на переходе.

Украина подозрение убийство полиция Ровно

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram