На Ровенщине 17-летний парень убил почтальона

Несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра

Несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра

Фото: сайт полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение отдела коммуникации областной полиции.

"Полицейские установили, что 17-летний житель Сарн, находился во дворе, когда пришел почтальон. При себе она имела сумку. Парень, понимая, что у женщины могут быть средства, схватил топор и нанес несколько ударов по голове. Потом быстро спрятал орудие преступления под кровать, отобрал ее сумку и на велосипеде скрылся", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что женщину в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила сожителю матери. Мужчина, прибыв к дому, сразу вызвал "скорую", однако медики лишь констатировали смерть 43-летней потерпевшей.

Ориентировочно за два километра злоумышленник выбросил сумку на территорию местного предприятия, а 18 тыс. грн спрятал в верхнюю одежду. Впрочем, далеко убежать нападающему не удалось: на одной из улиц города его задержали оперативники. Полицейские при нем изъяли краденые деньги.

Подозреваемого, который уже находится на испытательном сроке за совершение краж, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении умышленного убийства и разбоя.

Максимальное наказание, которое предусматривают санкции обеих статей — пожизненное лишение свободы. Впрочем, согласно части 2 статьи 64 УК, пожизненное лишение свободы не применяется к лицам, которые совершили преступление в возрасте до 18 лет.

Отмечается, что несовершеннолетний состоит на учете у врача психиатра. Следовательно, в рамках уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в центре Киева водитель убил пешехода на переходе.