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01 ноября 2020, 13:18 72

На Закарпатье полицейский совершил попытку суицида во время дежурства в ТИК

01 ноября 2020, 13:18 72
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Фото из открытых источников
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В Мукачевской районной ТИК полицейский, который охранял бюллетени, выстрелил себе в голову.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Mukachevo.net.

Журналисту Mukachevo.net информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных органах.

По неподтвержденным данным, самоубийцу нашел коллега по службе, который пришел на пересменку. Полицейского госпитализировали в больницу, где ему проводят операцию. Его жизнь до сих пор под угрозой.

Мотивы и обстоятельства такого поступка стража порядка пока неизвестны.

Напомним, сегодня ночью в Харькове убили охранника нардепа от Опоблока.

Мукачево полиция самоубийство Закарпатье ТИК
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