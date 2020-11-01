На Закарпатье полицейский совершил попытку суицида во время дежурства в ТИК

Пока не известно выживет ли правоохранитель

Пока не известно выживет ли правоохранитель

Фото из открытых источников

В Мукачевской районной ТИК полицейский, который охранял бюллетени, выстрелил себе в голову.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Mukachevo.net.

Журналисту Mukachevo.net информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных органах.

По неподтвержденным данным, самоубийцу нашел коллега по службе, который пришел на пересменку. Полицейского госпитализировали в больницу, где ему проводят операцию. Его жизнь до сих пор под угрозой.

Мотивы и обстоятельства такого поступка стража порядка пока неизвестны.

Напомним, сегодня ночью в Харькове убили охранника нардепа от Опоблока.