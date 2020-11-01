В Киеве возобновили движение по мосту Патона

Взрывчатки на мосту не нашли

Взрывчатки на мосту не нашли

Фото из открытых источников

Движение по мосту Патона в Киеве восстановлено в обоих направлениях.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила КГГА.

Никаких подозрительных предметов на мосту Патона взрывотехники не нашли.

В настоящее время минера-"шутника" ищет полиция.

Напомним, сегодня утром в Киеве неизвестный сообщил о минировании моста Патона. Движение на мосту перекрыли. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники.