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01 ноября 2020, 12:29 18

В Киеве возобновили движение по мосту Патона

01 ноября 2020, 12:29 18
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Взрывчатки на мосту не нашли
Взрывчатки на мосту не нашли
Фото из открытых источников
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Движение по мосту Патона в Киеве восстановлено в обоих направлениях.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила КГГА.

Никаких подозрительных предметов на мосту Патона взрывотехники не нашли.

В настоящее время минера-"шутника" ищет полиция.

Напомним, сегодня утром в Киеве неизвестный сообщил о минировании моста Патона. Движение на мосту перекрыли. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники.

Киев минирование полиция мост КГГА
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