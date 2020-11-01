В Киеве возобновили движение по мосту Патона
Взрывчатки на мосту не нашли
Взрывчатки на мосту не нашли
Движение по мосту Патона в Киеве восстановлено в обоих направлениях.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила КГГА.
Никаких подозрительных предметов на мосту Патона взрывотехники не нашли.
В настоящее время минера-"шутника" ищет полиция.
Напомним, сегодня утром в Киеве неизвестный сообщил о минировании моста Патона. Движение на мосту перекрыли. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники.
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