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01 ноября 2020, 11:16 15

В Киеве сообщили о минировании моста Патона

01 ноября 2020, 11:16 15
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Движение по мосту заблокировано в обе стороны
Движение по мосту заблокировано в обе стороны
Фото: Алена Пархоменко Facebook
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В Киеве утром 1 ноября неизвестный сообщил о минировании моста Патона.

Об этом рассказали в телеграмм-канале столичной патрульной полиции, пишет RegioNews.

Правоохранители остановили движение транспорта на мосту в обе стороны. Информация о возможно минировании проверяется.

На место вызова выехали спасатели, взрывотехники и полицейские.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, вчера в Киеве в районе Позняки на проезжую часть дороги упал строительный кран.

Киев минирование полиция мост Борис Патон
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