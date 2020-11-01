В Киеве сообщили о минировании моста Патона

Движение по мосту заблокировано в обе стороны

Движение по мосту заблокировано в обе стороны

Фото: Алена Пархоменко Facebook

В Киеве утром 1 ноября неизвестный сообщил о минировании моста Патона.

Об этом рассказали в телеграмм-канале столичной патрульной полиции, пишет RegioNews.

Правоохранители остановили движение транспорта на мосту в обе стороны. Информация о возможно минировании проверяется.

На место вызова выехали спасатели, взрывотехники и полицейские.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, вчера в Киеве в районе Позняки на проезжую часть дороги упал строительный кран.