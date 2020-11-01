В Киеве сообщили о минировании моста Патона
Движение по мосту заблокировано в обе стороны
Движение по мосту заблокировано в обе стороны
В Киеве утром 1 ноября неизвестный сообщил о минировании моста Патона.
Об этом рассказали в телеграмм-канале столичной патрульной полиции, пишет RegioNews.
Правоохранители остановили движение транспорта на мосту в обе стороны. Информация о возможно минировании проверяется.
На место вызова выехали спасатели, взрывотехники и полицейские.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, вчера в Киеве в районе Позняки на проезжую часть дороги упал строительный кран.
В Киеве на дорогу упал строительный кран, проезжая часть залита бетономВсе новости »
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