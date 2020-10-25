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25 октября 2020, 17:20 9

В случае победы на местных выборах депутаты должны уйти из Рады – Разумков

25 октября 2020, 17:20 9
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Глава Верховной Рады считает, что нардепы имеют право выбирать, где им работать
Глава Верховной Рады считает, что нардепы имеют право выбирать, где им работать
Фото: Слуга народа / Facebook
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Действующие народные депутаты в случае их избрания в органы местного самоуправления должны сложить представительский мандат в Верховной Раде, считает спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом Дмитрий Разумков сказал журналистам во время брифинга на избирательном участке, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Глава Верховной Рады считает, что нардепы имеют право выбора, но по его мнению, правильным будет в этой ситуации пойти работать в органы местного самоуправления.

Если (часть народных депутатов) захочет бросить (работу в ВР), то это их право: они могут начать работать в органах местного самоуправления. И я думаю, что это будет правильно: если они сегодня баллотируются, люди за них отдают голоса (так же, как тогда, когда они шли в Верховную Раду), то надо менять место работы," – отметил спикер.

Напомним, глава парламента Дмитрий Разумков уверен в том, что в Украине обязательно состоится второй тур местных выборов, которые проходят в воскресенье, 25 октября.

выборы нардепы Верховная Рада Дмитрий Разумков парламент
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