Как плачут задержанные полицией фальсификаторы выборов в Борщаговской ОТГ (ВИДЕО)

Девушка хотела голосовать и фальсифицировать выборы в Борщаговской ОТГ

Девушка хотела голосовать и фальсифицировать выборы в Борщаговской ОТГ

В Софиевской Борщаговке (Борщаговская ОТГ) на Киевщине задержали очередную "политическую туристку", которая приехала в общину принять участие в фальсификации выборов.

Об этом сообщил кандидат на должность председателя Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах на своей странице в Facebook, рассказывает RegioNews.

"Участок №321427 - ДУЗ "Совенятко" на Софиевской Борщаговке. Очередную "туристку" без прописки задержали правоохранители. Она теперь плачет Хотела голосовать в садике и фальсифицировать выборы в Борщаговской ОТГ, который недавно старая власть открывала под выборы за деньги", - написал Гах.

Кандидат в председатели Борщаговской ОТГ также призвал жителей общины прийти на участки и проголосовать. "Вот такие люди воруют ваш голос, пока вы дома. Призываю всех идти на участки и голосовать", - написал он.

Напомним, ранее в Борщаговской ОТГ задержали "политического туриста", который должен был за 1000 грн проголосовать на местных выборах за партию "Батькивщина" и Алексея Кодебского на выборах главы Борщаговской ОТГ.