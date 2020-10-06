Местные выборы 2020: В Минздраве рассказали, как будут голосовать люди на самоизоляции

Также стало известно, как будут голосовать люди с симптомами коронавируса

Также стало известно, как будут голосовать люди с симптомами коронавируса

Фото из открытых источников

Избиратели, находящиеся в больнице, смогут проголосовать на местных выборах в медучреждении с помощью выездных бригад.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга в Киеве во вторник, пишет RegioNews.

Предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смогла проголосовать из дома. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах также с помощью выездных бригад", - сказал он.

Он добавил, что на избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мероприятий: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку.

"Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка", - сказал министр.

Степанов отметил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, членов комиссии масками осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Напомним, ранее в полиции рассказали, кто и как будет контролировать масочный режим на выборах.