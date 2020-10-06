Допуск в Верховную Раду для журналистов существенно ограничили

Будут допускать не более 120 человек

Будут допускать не более 120 человек

Фото: flickr

Спикер парламента Дмитрий Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламент, теперь их будут пропускать по постоянной карточке аккредитации и разовому пропуску.

Соответствующее распоряжение он подписал 5 октября, передает RegioNews.

Согласно документу, попасть в пресс-центр на третьем этаже здания Верховной Рады смогут не более 120 работников СМИ в день. Из них 30 смогут находиться в ложе прессы балкона зала заседаний парламента.

От телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп, в каждую может входить до 4 человек, от информационных агентств - до 2 человек, от других изданий - по одному человеку.

По словам главы пресс-службы Верховной Рады Ирины Кармелюк, журналистам будут выдавать всего 120 пропусков, они смогут получить их на посту охраны на входе.

Пропуска не будут закреплены за конкретными СМИ, после завершения рабочего дня они должны их вернуть.

Кармелюк отметила, в целях соблюдения карантина, парламент не будет обеспечивать пропусками почти 500 медиа, которые аккредитованные в Раде.

Это не ограничение, это наоборот - улучшение. Теперь каналы смогут приходить двумя съемочными группами, ранее пускали только одну, от агентств был только один журналист, а сейчас по два человека - это для них улучшение", - отметила Кармелюк.

Напомним, в Раде убеждены, что коронавирус не помешает рассмотрению проекта Госбюджета-2021, сейчас нардепы работают в комитетах в режиме видеоконференции.