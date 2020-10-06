17:30  06 октября
В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
10:29  06 октября
Пожары на Луганщине: спасатели ликвидировали 8 из 10 основных очагов
12:09  06 октября
Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 16:40 7

Допуск в Верховную Раду для журналистов существенно ограничили

06 октября 2020, 16:40 7
Читайте також українською мовою
Будут допускать не более 120 человек
Будут допускать не более 120 человек
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Спикер парламента Дмитрий Разумков изменил порядок допуска журналистов в парламент, теперь их будут пропускать по постоянной карточке аккредитации и разовому пропуску.

Соответствующее распоряжение он подписал 5 октября, передает RegioNews.

Согласно документу, попасть в пресс-центр на третьем этаже здания Верховной Рады смогут не более 120 работников СМИ в день. Из них 30 смогут находиться в ложе прессы балкона зала заседаний парламента.

От телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп, в каждую может входить до 4 человек, от информационных агентств - до 2 человек, от других изданий - по одному человеку.

По словам главы пресс-службы Верховной Рады Ирины Кармелюк, журналистам будут выдавать всего 120 пропусков, они смогут получить их на посту охраны на входе.

Пропуска не будут закреплены за конкретными СМИ, после завершения рабочего дня они должны их вернуть.

Кармелюк отметила, в целях соблюдения карантина, парламент не будет обеспечивать пропусками почти 500 медиа, которые аккредитованные в Раде.

Это не ограничение, это наоборот - улучшение. Теперь каналы смогут приходить двумя съемочными группами, ранее пускали только одну, от агентств был только один журналист, а сейчас по два человека - это для них улучшение", - отметила Кармелюк.

Напомним, в Раде убеждены, что коронавирус не помешает рассмотрению проекта Госбюджета-2021, сейчас нардепы работают в комитетах в режиме видеоконференции.

коронавирус Верховная Рада журналисты Дмитрий Разумков Ограничение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Большинство украинцев не доверяют президенту Зеленскому, - опрос
06 октября 2020, 15:17
Местные выборы 2020: В Минздраве рассказали, как будут голосовать люди на самоизоляции
06 октября 2020, 11:59
Коронавирус в Украине: за сутки снова более 4 тысяч новых случаев заражения
06 октября 2020, 09:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »