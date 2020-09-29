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29 сентября 2020, 20:48 2

На Закарпатье "Свобода” требует снять с регистрации кандидатом в депутаты Владислава Каськива

29 сентября 2020, 20:48 2
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Его зарегистрировали кандидатом в депутаты Закарпатского облсовета от "ОПЗЖ"
Его зарегистрировали кандидатом в депутаты Закарпатского облсовета от "ОПЗЖ"
Фото: Сегодня
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«Свободовцы» Закарпатья требуют снять с регистрации Владислава Каськива, которого накануне ТИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Закарпатского областного совета от "ОПЗЖ" по 6-му Хустскому округу.

Об этом говорится в заявлении Закарпатской областной организации ВО "Свобода”, пишет RegioNews.

Закарпатская областная организация ВО "Свобода" подала в ТИК жалобу с требованием снять с выборов кандидатуру Владислава Каськива. Он выдвигается в списке партии "ОПЗЖ” кандидатом в областные депутаты по 6-му Хустскому округу”, - говорится в заявлении.

Как пояснили в "Свободе”, в соответствии с п.2 ст. 217 Избирательного кодекса Украины организация партии может выдвинуть кандидатом лицо, являющееся членом данной политической партии, или беспартийного гражданина.

Владислав Каськив, согласно данным выписки Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по состоянию на 28.09.2020 года является руководителем политпартии Общественная партия "Пора". Согласно п.2 ст.6 Закона Украины "О политических партиях в Украине" гражданин может находиться одновременно лишь в одной политической партии. Итак, Владислав Каськив не может быть представителем другой политической партии, кроме Общественной партии "Пора"”, - подчеркнули в "Свободе”.

Справка: Владислав Каськив во времена Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. 25 марта 2016 года Нацполиция Украины объявила Каськива в розыск. Каськива задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его посредством внесения залога в $600 тысяч.

Напомним, мэра Умани Цебрія сняли с участия в местных выборах.

Закарпатье выборы облсовет Кандидат ТИК регистрация ОПЗЖ ВО Свобода заявление
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