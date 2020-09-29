19:26  29 сентября
Петр Порошенко заболел коронавирусом
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
17:52  29 сентября
С начала суток на Донбассе наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 19:54

Выборы в Черновицкой городской совет могут не состояться

29 сентября 2020, 19:54
Читайте також українською мовою
Жители села Коровия, которое в результате админреформы вошло в Черновицкую ОТГ, отстаивают в суде свое право избирать депутатов сельсовета и сельского голову
Жители села Коровия, которое в результате админреформы вошло в Черновицкую ОТГ, отстаивают в суде свое право избирать депутатов сельсовета и сельского голову
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Выборы Черновицкого городского совета 25 октября могут не состояться из-за судебный иск, поданный Коровийским сельским советом относительно обжалования постановления ЦИК О первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com.

Коровийский сельский совет обратился с иском в суд об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" в части назначения на 25 октября 2020 года первых выборов в Черновицкой городской территориальные общине, сообщили в сельсовете.

По мнению Коровийского сельского совета, обжалуемое постановление принято ЦИК с нарушением требований Конституции Украины и положений Избирательного кодекса Украины, поскольку она прямо нарушает избирательные права членов территориальной громады села Коровия, а именно лишает права выбирать на очередных местных выборах депутатов Коровийского сельского совета и Коровийского сельского голову.

Окружной административный суд города Киева 23 сентября открыл производство по делу и назначил судебное разбирательство на 19 октября 2020 года.

Справка: по постановлению Кабмина село Коровия Глыбоцкого района вошло в состав будущей Черновицкой ОТГ. Коровия судилась с Кабмином, требуя не присоединять населенный пункт к этой общине.

В соответствии с новым делением на избирательные округа на местных выборах 25 октября, в Черновцах будет шесть избирательных округов. Село Коровия входит в территориальные границы избирательного округа №1.

Напомним, в Черновцах уже 16 человек идут в мэры.

суд выборы ОТГ Черновцы горсовет ЦИК село Постановление Черновицкая область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Дело Шеремета: Стало известно, когда суд возьмется за апелляцию Антоненко
29 сентября 2020, 18:35
Трем представителям "Нацкорпуса" объявили обвинительный акт по делу Сивохо
29 сентября 2020, 16:30
Дело мошенников, которые продавали должности в Черкасской ОГА, передали в суд
29 сентября 2020, 15:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Подстраховочный вариант. Зачем из потенциального преемника Кернеса сняли обвинения в госизмене
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »