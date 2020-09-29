Выборы в Черновицкой городской совет могут не состояться

Жители села Коровия, которое в результате админреформы вошло в Черновицкую ОТГ, отстаивают в суде свое право избирать депутатов сельсовета и сельского голову

Жители села Коровия, которое в результате админреформы вошло в Черновицкую ОТГ, отстаивают в суде свое право избирать депутатов сельсовета и сельского голову

Фото из открытых источников

Выборы Черновицкого городского совета 25 октября могут не состояться из-за судебный иск, поданный Коровийским сельским советом относительно обжалования постановления ЦИК О первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com.

Коровийский сельский совет обратился с иском в суд об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" в части назначения на 25 октября 2020 года первых выборов в Черновицкой городской территориальные общине, сообщили в сельсовете.

По мнению Коровийского сельского совета, обжалуемое постановление принято ЦИК с нарушением требований Конституции Украины и положений Избирательного кодекса Украины, поскольку она прямо нарушает избирательные права членов территориальной громады села Коровия, а именно лишает права выбирать на очередных местных выборах депутатов Коровийского сельского совета и Коровийского сельского голову.



Окружной административный суд города Киева 23 сентября открыл производство по делу и назначил судебное разбирательство на 19 октября 2020 года.



Справка: по постановлению Кабмина село Коровия Глыбоцкого района вошло в состав будущей Черновицкой ОТГ. Коровия судилась с Кабмином, требуя не присоединять населенный пункт к этой общине.



В соответствии с новым делением на избирательные округа на местных выборах 25 октября, в Черновцах будет шесть избирательных округов. Село Коровия входит в территориальные границы избирательного округа №1.

Напомним, в Черновцах уже 16 человек идут в мэры.