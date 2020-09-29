В Запорожье на реконструкции областного кардиоцентра украли 5 миллионов гривен
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных на реконструкцию областного медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний Запорожского облсовета.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
По данным досудебного следствия, осенью 2018 года с коммерческой структурой был заключен договор на проведение капитального ремонта центра на 26 млн грн. По условиям контракта подрядчик должен был осуществить ремонт крыши, утепление здания и реконструкцию инженерных коммуникаций. Вместе с тем установлено, что коммерсанты использовали несертифицированные строительные материалы, а часть работ вообще не была проведена. Зато в акты выполненных работ вносились ложные сведения относительно качества и цен на товары и услуги.
По этой схеме заговорщики присвоили более 5 млн грн. Сейчас помещение центра находится в неудовлетворительном состоянии и требует повторной реконструкции.
Правоохранители провели 4 обыски в офисных помещениях строительной компании и по местам жительства фигурантов дела. Во время следственных действий изъято финансовую документацию с доказательствами незаконной деятельности.
Уголовное производство осуществляется по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия и судебные экспертизы.
Решается вопрос о привлечении к ответственности других должностных лиц, причастных к растрате средств.
Напомним, в Киеве и Запорожье разоблачили масштабную "ботоферму", которую координировали кураторы из России.