19:26  29 сентября
Петр Порошенко заболел коронавирусом
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
17:52  29 сентября
С начала суток на Донбассе наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 18:10 1

В Запорожье на реконструкции областного кардиоцентра украли 5 миллионов гривен

29 сентября 2020, 18:10 1
Читайте також українською мовою
Сделку организовал директор учреждения совместно со строительной компанией, приближенной к нескольким депутатам облсовета
Сделку организовал директор учреждения совместно со строительной компанией, приближенной к нескольким депутатам облсовета
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных на реконструкцию областного медицинского центра сердечно-сосудистых заболеваний Запорожского облсовета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, осенью 2018 года с коммерческой структурой был заключен договор на проведение капитального ремонта центра на 26 млн грн. По условиям контракта подрядчик должен был осуществить ремонт крыши, утепление здания и реконструкцию инженерных коммуникаций. Вместе с тем установлено, что коммерсанты использовали несертифицированные строительные материалы, а часть работ вообще не была проведена. Зато в акты выполненных работ вносились ложные сведения относительно качества и цен на товары и услуги.

По этой схеме заговорщики присвоили более 5 млн грн. Сейчас помещение центра находится в неудовлетворительном состоянии и требует повторной реконструкции.

Правоохранители провели 4 обыски в офисных помещениях строительной компании и по местам жительства фигурантов дела. Во время следственных действий изъято финансовую документацию с доказательствами незаконной деятельности.

Уголовное производство осуществляется по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия и судебные экспертизы.

Решается вопрос о привлечении к ответственности других должностных лиц, причастных к растрате средств.

Напомним, в Киеве и Запорожье разоблачили масштабную "ботоферму", которую координировали кураторы из России.

СБУ хищение уголовное дело бюджетные деньги облсовет Запорожье ремонт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Украине прогнозируют рост инфляции
29 сентября 2020, 16:59
На Днепропетровщине будут судить экс-чиновника полиции за вымогательство и получение взятки
29 сентября 2020, 13:22
На Луганщине задержан участник незаконных вооруженных формирований террористической "ЛНР"
29 сентября 2020, 11:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Подстраховочный вариант. Зачем из потенциального преемника Кернеса сняли обвинения в госизмене
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »