Война за билборды: на Черниговщине "Слуга народа" Семинский подрался с владельцем рекламной фирмы

Причиной конфликта нардепа и бизнесмена стало размещение политической рекламы на билбордах

Причиной конфликта нардепа и бизнесмена стало размещение политической рекламы на билбордах

Фото: Олег Семинский Facebook

В соцсетях появилось видео, на котором народный депутат от партии «Слуга народа» Олег Семинский толкает владельца рекламной фирмы и спускает колеса в двух машинах из-за того, что рекламу кандидата в мэры Чернигова от «Слуги народа» Юрия Тарасовца сорвали с билбордов.

Видео опубликовали в сообществе "Типичный Чернигов", передает RegioNews. Сегодня же оно вышло на телеканале "Детинец”.

На кадрах видно, как нардеп в сопровождении охраны толкает владельца фирмы "Магр-авто" Александра Ткаченко и спускает колеса у припаркованных на обочине Audi Q7 и Daewoo Lanos.

Как пояснил Олег Семинский в комментарии изданию Высокий Вал, конфликт произошел из-за того, что владелец билборда Александр Ткаченко, а точнее его фирма "Магр-авто", не выполнила условия договора.

Весной "Магр-авто" заключила договор с компанией "Супермедиа" на аренду 10 билбордов. Согласно договору, на этих бордах во время избирательной кампании должны быть размещены фото кандидата на должность городского головы Чернигова от партии "Слуга народа" Юрия Тарасовца. Но, как оказалось впоследствии, Ткаченко не выполнил условия сделки и дал команду сорвать рекламу с этим кандидатом", - рассказал свою версию Семинский.

Олег Семинский утверждает, что "приказ" о снятии рекламы Ткаченко получил непосредственно от городского головы Владислава Атрошенко, который на этих же бордах размещает рекламу собственной политсилы. Именно во время срывания рекламы и произошла стычка. Семинского на место происшествия вызвал кандидат в мэры от "Слуг" Юрий Тарасовец.

Это была чисто самооборона. Никакие колеса не спускали и физических действий в сторону Александра Ткаченко не было применено. Ну, может, я обнял его по-дружески, или немного толкнул... Но ничего больше", - заявил Олег Семинский.

Также, по его словам, на месте события со стороны представителей рекламной фирмы присутствовали человек 20 "титушок", а также руководитель "Муниципальной варты" Виталий Хрустицкий и его заместитель.

Владелец рекламной фирмы Александр Ткаченко на видео, обнародованном телеканалом "Детинец", так прокомментировал событие.

ночью на мои борды неизвестные незаконно наклеили рекламу кандидата Тарасовца. Я приехал, чтобы снять эту рекламу и повесить ту, которая должна быть. Но приехали несколько автомобилей с молодыми людьми, которые стали мешать работникам это делать. Они угрожали оружием. Я стоял где-то в метрах 50-ти от борда. Ко мне подбежала группа людей во главе с Олегом Семинским, который ударил меня в шею. Затем он перебежал на другую сторону, где стоял мой автомобиль, и начал спускать колеса. Прохожие, молодые ребята, пытались ему помешать, на что парни, с которыми приехал нардеп, начали угрожать оружием. Приехала полиция, я написал соответствующее заявление", - сказал Александр Ткаченко.

Напомним, в июле в сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирована драка в ресторане с участием народного депутата фракции "Слуга народа" Андрея Стрихарського.