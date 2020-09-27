Рекордна контрабанда: за кермом буса був чоловік першого секретаря посольства України в Словаччині

План контрабандистів не спрацював через службову собаку

План контрабандистів не спрацював через службову собаку

З'явилися нові подробиці у справі про затримання на українсько-угорському кордоні рекордної партії контрабандних сигарет.

Про "дипломатичне прикриття" контрабанди на своїй сторінці в Facebook повідомив полковник ЗСУ, екс-начальник управління інформаційних операцій Генерального штабу, експерт зі стратегічних комунікацій та інформаційних технологій Анатолій Кравчук, пише RegioNews.

На кордоні з Угорщиною митники зупинили мікроавтобус, за кермом якого сидів українець з дипломатичним паспортом. В якості пасажирів він перевозив 50 тис. пачок сигарет. Дружина водія працює першим секретарем посольства України у Словаччині та організувала чоловікові дипломатичне прикриття, з яким оглядати автомобіль забороняється. Ідеальний план, який зруйнувала неконтрольована кінологом собака, пронюхав недобре, не знаючи, що на контрабанду під дипломатичним прикриттям рот розкривати не можна", - розповів він.

Новини української дипломатії. А кажуть що на внешнеполитичесаом кейсі у нас немає ніяких перемог. Це чиста брехня... Опубліковано An Kravchuk Неділя, 27 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних сигарет .

Під час перевірки документів водія, громадянина України, прикордонники встановили повну підробку дипломатичної картки та додатки до неї, які він надав.

У ході подальшої перевірки було встановлено, що номери автомобіля "Mercedes" з дипломатичними знаками також підроблені.