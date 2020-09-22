На Закарпатье разоблачили агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства

Он размещал в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя страны

Он размещал в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя страны

Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственной смене действующей власти в Украине.

Фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей