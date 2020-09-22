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22 сентября 2020, 16:34 1

На Закарпатье разоблачили агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства

22 сентября 2020, 16:34 1
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Он размещал в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя страны
Он размещал в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя страны
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Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственной смене действующей власти в Украине.

Фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей

СБУ уголовное дело Закарпатье власть Конституция интернет агитация
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