Кучер стал лидером по затратам на Facebook-рекламу в Харьковской области

Чиновник потратил более двух тысяч долларов

Чиновник потратил более двух тысяч долларов

Фото: Facebook

Facebook-страница председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера является лидером по количеству потраченных средств на рекламу в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

Представители "Опоры" проанализировали публичные страницы политиков и местных организаций партий за период с 20 августа по 20 сентября.

В частности, в течении семи дней на рекламу официальной страницы председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера потратили более 1500 долл., а за месяц 2 тысячи долл.

Алексей Кучер также размещает немаркированную рекламу, однако не всегда. Часть рекламных постов председателя ОГА оплатила ОО "Команда Зеленского". Еще часть рекламы размещается без соответствующей маркировки, показы одного из таких постов были остановлены 20 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, паблик "За Кучера" опубликовал четыре рекламных сообщения, на продвижение которых потратили 217 долл.

Партия "Блок Светличной - Вместе!" также активно использует рекламу в социальных сетях.

На рекламу страницы "Юлия Светличная официальная" в социальных сетях за месяц потратили 948 долл. Общие расходы всех страниц "Блока Светличной Вместе" и ее официальной страницы превысили 2 тыс. долл. в месяц.

Официальная страница Геннадия Кернеса давала рекламу только в августе. С сентября, когда Харьковский городской голова начал болеть, рекламных сообщений уже не было.

Что касается страницы "Блок Кернеса - Успешный Харьков", то они за месяц разместили 36 рекламных сообщений, потратив на рекламу 427 долл. Последние сообщения касались состояния здоровья городского головы", - сообщает "Опора".

Напомним, на главу Харьковской ОГА Кучера подали в суд, иск касается решения о проведении конкурса на должность главы облздрава.