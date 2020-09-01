Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет

Об этом стало известно после внеочередного съезда партии

Об этом стало известно после внеочередного съезда партии

Фото: Мукачево.net

Первым номером в списке партии «Слуга народа» на выборах Закарпатского областного совета станет глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава штаба "Слуга народа" в Закарпатской области Михаил Лаба.

По его словам после очереди съезда партии "Слуга народа", стало известно, что к их команде присоединяется Алексей Петров, действующий глава Закарпатской областной государственной администрации.

Напомним, ранее суд оштрафовал председателя Закарпатской ОГА за несвоевременное представление декларации.