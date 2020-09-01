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Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет
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01 сентября 2020, 14:18 4

Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет

01 сентября 2020, 14:18 4
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Об этом стало известно после внеочередного съезда партии
Об этом стало известно после внеочередного съезда партии
Фото: Мукачево.net
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Первым номером в списке партии «Слуга народа» на выборах Закарпатского областного совета станет глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава штаба "Слуга народа" в Закарпатской области Михаил Лаба.

По его словам после очереди съезда партии "Слуга народа", стало известно, что к их команде присоединяется Алексей Петров, действующий глава Закарпатской областной государственной администрации.

Напомним, ранее суд оштрафовал председателя Закарпатской ОГА за несвоевременное представление декларации.

выборы Слуга народа партия облсовет Закарпатье ОГА Петров Алексей глава списки
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