На Закарпатье остановили миллионную контрабанду псевдоэфедрина

Автобус с нелегальным товаром правоохранители задержали на КПП "Тиса"

Автобус с нелегальным товаром правоохранители задержали на КПП "Тиса"

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины помешали контрабандному ввозу из Европы медицинских препаратов с содержанием псевдоэфедрина, который используют для синтеза психотропов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

При осмотре автобуса выявлено более 50 тысяч таблеток, содержащих псевдоэфедрин. Стоимость изъятой партии прекурсоров - более миллиона гривен.

Курьера, который должен был встретить "передачу", оперативники спецслужбы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в Мукачево.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие соучастники контрабандного перемещения прекурсоров.

Напомним, 25 июня на Ивано-Франковщине разоблачили межрегиональное наркогруппировки.