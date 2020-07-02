16:15  02 июля
ВАКС подтвердил внесение залога за сообщника Андрея Балоня
15:31  02 июля
Паводок на Буковине: предварительные убытки составляют 1,3 млрд грн
16:18  02 июля
На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, один работник погиб
UA | RU
UA | RU
02 июля 2020, 14:43 7

На Закарпатье остановили миллионную контрабанду псевдоэфедрина

02 июля 2020, 14:43 7
Читайте також українською мовою
Автобус с нелегальным товаром правоохранители задержали на КПП "Тиса"
Автобус с нелегальным товаром правоохранители задержали на КПП "Тиса"
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины помешали контрабандному ввозу из Европы медицинских препаратов с содержанием псевдоэфедрина, который используют для синтеза психотропов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

При осмотре автобуса выявлено более 50 тысяч таблеток, содержащих псевдоэфедрин. Стоимость изъятой партии прекурсоров - более миллиона гривен.

Курьера, который должен был встретить "передачу", оперативники спецслужбы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в Мукачево.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие соучастники контрабандного перемещения прекурсоров.

Напомним, 25 июня на Ивано-Франковщине разоблачили межрегиональное наркогруппировки.

СБУ наркотики Европа уголовное дело Ужгород контрабанда Закарпатье кпп
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Киевщине задержали банду, которая незаконно сбывала оружие
01 июля 2020, 19:55
На Буковине подросток сбывал данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира
01 июля 2020, 19:01
Генерал СБУ Олег Коцюба стал первым заместителем председателя Закарпатской ОГА
01 июля 2020, 17:10
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Все блоги »