В Харькове протестовали против возможного назначения Мураевой

По мнению протестующих, Мураева имеет пророссийские взгляды

По мнению протестующих, Мураева имеет пророссийские взгляды

Фото: из открытых источников

Возле Харьковской облгосадминистрации прошел митинг представителей националистических организаций "Фрайкора", "Союза ветеранов АТО", партий "Правый сектор" и "Национальный корпус", которые протестовали против назначения на должность заместителя председателя облгосадминистрации Валерии Мураевой. Они объясняют свою позицию тем, что Мураева придерживается пророссийских взглядов и никогда этого не скрывала.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

"Основное требование, что Валерия Мураева не может занимать ни пост первого заместителя (председателя Харьковской ОГА – ред.), ни любую государственную должность в Харьковской области из-за того, что это лицо, которое было во всех пророссийских политических проектах и поддерживало тех, кто называл Революцию достоинства переворотом, войну на Донбассе - "гражданской войной" и так далее", - сказал один из организаторов акции Богдан Войцеховский.

По его словам Мураева пророссийски настроена, "и максимально это показывает".

Она не может занимать государственную должность в приграничном с Россией регионе, вообще в Украине. Как может человек без госдолжности занимать государственные должности?" – подчеркнул активист.

Участники акции отметили, что если Мураеву будут назначать в Кабмине активисты поедут на акцию протеста к правительственному кварталу в Киеве.

В руках протестующие держали плакаты: "Ні проросійському реваншу!", "Мураєву за порєбрік", "Ні ватникам в ОДА".

По данным полиции, акция прошла без грубых нарушений. За общественным порядком следили 25 правоохранителей.

Ранее сообщалось, что глава Харьковской ОГА Алексей Кучер действительно рассматривает кандидатуру Мураевой на должность своего заместителя, но она не одна. Он также отметил, что окончательное решение относительно кандидатов на заместителей еще не принято.