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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 13:38 4

На Закарпатье бывших чиновников будут судить за вырубку 400 буков

01 июля 2020, 13:38 4
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Подозреваемые допустили незаконную вырубку на вверенной им территории
Подозреваемые допустили незаконную вырубку на вверенной им территории
Фото: Нацполиция
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Работники Нацполиции, прокуратуры и ГБР подозревают двух бывших чиновников лесного хозяйства в вырубке 400 буковых деревьев, что повлекло убытки для государства в размере 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области направлено в суд", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями. Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье.

суд уголовное дело полиция Закарпатье вырубка деревья
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