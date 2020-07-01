На Закарпатье бывших чиновников будут судить за вырубку 400 буков

Подозреваемые допустили незаконную вырубку на вверенной им территории

Подозреваемые допустили незаконную вырубку на вверенной им территории

Фото: Нацполиция

Работники Нацполиции, прокуратуры и ГБР подозревают двух бывших чиновников лесного хозяйства в вырубке 400 буковых деревьев, что повлекло убытки для государства в размере 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области направлено в суд", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями. Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье.