На Закарпатье бывших чиновников будут судить за вырубку 400 буков
Работники Нацполиции, прокуратуры и ГБР подозревают двух бывших чиновников лесного хозяйства в вырубке 400 буковых деревьев, что повлекло убытки для государства в размере 3 миллиона гривен.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
Им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области направлено в суд", - говорится в сообщении.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, в Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями. Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье.