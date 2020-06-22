На Кировоградщине напали с ножом на полицейского

Правоохранителя ранили в шею

Правоохранителя ранили в шею

Фото: из открытых источников

В Кировоградской области мужчина совершил нападение на полицейского - нанес правоохранителю ножевое ранение в шею.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в секторе коммуникации полиции области.

По данным полиции, 36-летний правоохранитель находился вне службы и в гражданской форме одежды, когда на него напал 43-летний ранее судимый местный житель. Конфликта между мужчинами раньше не было.

Правоохранитель был немедленно доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - рассказали в полиции.

Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Днепре при задержании злоумышленника убили полицейского - ему было всего 26 лет.