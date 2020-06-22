09:52  22 июня
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 681 новый случай
09:13  22 июня
Взрыв в многоэтажке Киева: известно о пяти пострадавших
08:19  22 июня
Cутки на Донбассе: боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил
UA | RU
UA | RU
22 июня 2020, 09:29 2

В Днепре у местного жителя обнаружили склад боеприпасов и оружия

22 июня 2020, 09:29 2
Читайте також українською мовою
В арсенале хранились 20 магазинов от пистолетов
В арсенале хранились 20 магазинов от пистолетов
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

У 48-летнего жителя Днепра полиция обнаружила арсенал оружия и боеприпасов во время профилактической отработки.

Как передает RegioNews, об этом заявили в полиции области.

Так, сотрудники уголовного розыска совместо с местным отделением полиции провели санкционированный судом обыск в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В результате обыска удалось обнаружить и изъять: тубус от "РПГ-26", нарезной карабин с оптическим прицелом калибра 5,6 мм, гладкоствольное двуствольное ружье калибром 12 мм, оптический прицел, 6 шомполов, 3 приклада, 20 пистолетных магазинов, 3 пистолетные стволы калибром 9 мм, обрезанный ствол калибром 12 мм, пневматическое ружье калибром 4,5 мм, гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены ее составных частей, пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра.

На данный момент, в полиции устанавливают каналы поступления оружия, а также причастность мужчины к совершению других преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области работники СБУ обнаружили схрон с арсеналом оружия.

преступление оружие полиция розыск Днепр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »