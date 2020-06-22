В Днепре у местного жителя обнаружили склад боеприпасов и оружия
У 48-летнего жителя Днепра полиция обнаружила арсенал оружия и боеприпасов во время профилактической отработки.
Как передает RegioNews, об этом заявили в полиции области.
Так, сотрудники уголовного розыска совместо с местным отделением полиции провели санкционированный судом обыск в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В результате обыска удалось обнаружить и изъять: тубус от "РПГ-26", нарезной карабин с оптическим прицелом калибра 5,6 мм, гладкоствольное двуствольное ружье калибром 12 мм, оптический прицел, 6 шомполов, 3 приклада, 20 пистолетных магазинов, 3 пистолетные стволы калибром 9 мм, обрезанный ствол калибром 12 мм, пневматическое ружье калибром 4,5 мм, гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены ее составных частей, пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра.
На данный момент, в полиции устанавливают каналы поступления оружия, а также причастность мужчины к совершению других преступлений.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области работники СБУ обнаружили схрон с арсеналом оружия.