В Днепре у местного жителя обнаружили склад боеприпасов и оружия

В арсенале хранились 20 магазинов от пистолетов

В арсенале хранились 20 магазинов от пистолетов

Фото: Национальная полиция

У 48-летнего жителя Днепра полиция обнаружила арсенал оружия и боеприпасов во время профилактической отработки.

Как передает RegioNews, об этом заявили в полиции области.

Так, сотрудники уголовного розыска совместо с местным отделением полиции провели санкционированный судом обыск в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В результате обыска удалось обнаружить и изъять: тубус от "РПГ-26", нарезной карабин с оптическим прицелом калибра 5,6 мм, гладкоствольное двуствольное ружье калибром 12 мм, оптический прицел, 6 шомполов, 3 приклада, 20 пистолетных магазинов, 3 пистолетные стволы калибром 9 мм, обрезанный ствол калибром 12 мм, пневматическое ружье калибром 4,5 мм, гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены ее составных частей, пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра.

На данный момент, в полиции устанавливают каналы поступления оружия, а также причастность мужчины к совершению других преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области работники СБУ обнаружили схрон с арсеналом оружия.