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10 июня 2020, 13:04 8

Обвал дома в Одессе: названы причины крушения

10 июня 2020, 13:04 8
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По предварительным выводам специалистов, причин обрушения могло быть несколько
По предварительным выводам специалистов, причин обрушения могло быть несколько
Фото: Думская
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Обвал дома в Одессе на улице Ясной мог произойти по многим причинам. По мнению специалистов свою роль сыграла и утечка воды, произошедшая в пустующей квартире, и нарушения, допущенные при ремонте жилых помещений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думская.

Как сообщили в мэрии, предварительно причиной могла быть самовольная реконструкция в квартире на 4-м этаже. На деревянных перекрытиях залита бетонная плита. Такое в старинных зданиях делать нельзя. Будет проведена экспертиза, которая определит причину обрушения.

Еще в феврале жители жаловались в мэрию, что у них появились трещины на первом этаже. Также они не раз сообщали коммунальщикам об утечке воды.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских подтвердила, что причиной обвала могла быть самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже.

Предварительно причиной могла быть самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже. Там залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения", - сообщила она.

Еще одной причиной обрушения могла стать перепланировка в той самой квартире на четвертом этаже. Она была выставлена на продажу, и на фото, размещенном на сайте объявлений, видно, что владелец убрал межкомнатные перегородки.

Вместе с тем, свою роль сыграла еще и утечка воды, состоявшейся в пустой квартире. По словам архитекторов, сам дом является достаточно прочным.

Кроме того, в результате обрушения жилого дома, пострадал мужчина. Он получил ранение ноги во время падения.

Известно, что 11 человек пока отселены в лагерь "Одесгорэлектротранс" "Мечта", другие будут жить у родственников, друзей и знакомых.

Спасатели начали разбор завалов после оценки состояния конструкций. В полиции тем временем решается вопрос о возбуждении дела по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что обвал произошел ночью в 3:09. Само здание 1912 года постройки на 10 квартир. Частично повреждены 4 квартиры (1,2, 3 и 4 этажа, проживало 10 человек). В результате обрушения повреждена газовая труба.

Одесса ГСЧС Дом квартира жертва
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