На Закарпатті спіймали державного реєстратора, який викрав майна на 10 млн гривень

Слідством встановлено четверо потерпілих осіб, яких реєстратор позбавив права власності

Слідством встановлено четверо потерпілих осіб, яких реєстратор позбавив права власності

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили в Нацполіції.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний місцевий мешканець 1991 року народження, який працював державним реєстратором. Фігурант, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив незаконну перереєстрацію прав власності на нерухоме майно юридичних осіб. Наразі встановлено четверо потерпілих осіб, яким, за попередніми даними, спричинено збитків на суму близько 10 мільйонів гривень.

Чоловіку вже повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідчі дії тривають.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті чоловік транслював своє самогубство в соцмережі.