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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
14 мая 2020, 17:15 1

На Ровенщине полицейский "крышевал" добычу янтаря

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14 мая 2020, 17:15 1
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Во время обысков у "решалы" изъяли янтаря на 2,2 миллиона гривен

Патрульный Сарненского отдела ГУ Нацполиции в Ровенской области систематически требовал взятки за избежание ответственности у нарушителя, который незаконно добывал янтарь

Следователи ГБР сообщили о подозрении патрульном Сарненского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области. Правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды, соединенной с вымогательством.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

От ноября 2019-го патрульный систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей камней, взятку за непривлечение его к ответственности. Правоохранитель установил расценки в сумме 200 долларов США за день работы каждой мотопомпы.

Следователи ГБР получили доказательства получения правоохранителем неправомерной выгоды в сумме более 12 тысяч грн.

Во время обысков по месту работы и проживания подозреваемого, а также по месту незаконного хранения полезных ископаемых, изъято более 150 кг янтаря-сырца, ориентировочной стоимостью около 2,2 млн грн, 6 тысяч 820 долларов США и орудия для обработки янтаря.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Ровно янтарь криминал полиция криминальное дело взятка
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