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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
12 мая 2020, 15:28 7

В Закарпатской ОГА определились с кандидатурой заместителя

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12 мая 2020, 15:28 7
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Заместителем председателя Закарпатской ОГА станет Виталий Цвигун
Виталий Цвигун. Фото: телеграм-канал Виталия Глаголы
Заместителем председателя Закарпатской ОГА станет Виталий Цвигун

Виталий Цвигун уже подал декларацию на должность заместителя председателя Закарпатской ОГА. Вскоре ожидается официальное назначение.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.

"Заместителем председателя Закарпатской ОГА станет Виталий Цвигун. Эта информация несколько дней крутится в информпространстве, но только сейчас принято окончательное решение и кандидатуру согласовали в Офисе президента. Другую кандидатуру, которую предлагал Алексей Петров в качестве еще одного заместителя, на Банковой не согласовали. Пока ищут другого кандидата или кандидатку", - говорится в сообщении.

Декларация Виталия Цвигуна как кандидата на должность заместителя председателя Закарпатской ОГА висит на сайте НАЗК с 7 мая, а само назначение может состояться уже на этой неделе. Или он займет вакантную должность заместителя, или заменит кого-то из действующих замов - неизвестно, сообщает журналист.

Цвигун работал на руководящих должностях в "Укрзализнице", "Укроборонпроме" и был членом наблюдательного совета в системе публичных закупок "ProZorro". Он задекларировал 25 430 долларов и 215 000 гривен, квартиру в Киеве.

Еще ранее журналист сообщал, что у Петрова решили сменить двух заместителей председателя Закарпатской ОГА - первого заместителя председателя Алексея Гетманенко, который исполнял обязанности председателя ОГА, и заместительницу Ольгу Травину.

Напомним, 23 апреля президент назначил Алексея Петрова председателем Закарпатской ОГА.

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назначение Ужгород Закарпатье ОГА
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