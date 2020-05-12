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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 мая 2020, 15:55 15

Денис Шмыгаль провел переговоры с Ангелой Меркель

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12 мая 2020, 15:55 15
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Достигнут целый ряд договоренностей, над реализацией которых будет работать украинская дипломатия
Фото: Bundesregierung
Достигнут целый ряд договоренностей, над реализацией которых будет работать украинская дипломатия

12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в режиме видеоконференции обсудил с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе, реформы и противодействие коронавирусу.

Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии, передает RegioNews.

Ангела Меркель засвидетельствовала полную поддержку Украины со стороны Германии.

Канцлер пообещала премьер-министру и в дальнейшем предоставлять немецкую поддержку курса реформ, особенно в сферах децентрализации, энергетики, судебной реформы и борьбы с коррупцией", - рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он добавил, что Ангела Меркель пообещала изучить вопрос возможной поддержки Украины в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом.

В свою очередь, Денис Шмыгаль подчеркнул, что украинское правительство будет продолжать курс реформ в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и МВФ.

В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, что Украина получила полную поддержку со стороны Германии.

Напомним, Денис Шмыгаль утверждает, что Украине больше не угрожает банкротство на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.


коронавирус Ангела Меркель переговоры МИД Денис Шмыгаль
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