Денис Шмыгаль провел переговоры с Ангелой Меркель

Достигнут целый ряд договоренностей, над реализацией которых будет работать украинская дипломатия

Фото: Bundesregierung

Достигнут целый ряд договоренностей, над реализацией которых будет работать украинская дипломатия

12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в режиме видеоконференции обсудил с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе, реформы и противодействие коронавирусу.

Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии, передает RegioNews.

Ангела Меркель засвидетельствовала полную поддержку Украины со стороны Германии.

Канцлер пообещала премьер-министру и в дальнейшем предоставлять немецкую поддержку курса реформ, особенно в сферах децентрализации, энергетики, судебной реформы и борьбы с коррупцией", - рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он добавил, что Ангела Меркель пообещала изучить вопрос возможной поддержки Украины в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом.

В свою очередь, Денис Шмыгаль подчеркнул, что украинское правительство будет продолжать курс реформ в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и МВФ.

В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, что Украина получила полную поддержку со стороны Германии.

Напомним, Денис Шмыгаль утверждает, что Украине больше не угрожает банкротство на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.