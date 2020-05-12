Денис Шмыгаль провел переговоры с Ангелой Меркель
12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в режиме видеоконференции обсудил с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе, реформы и противодействие коронавирусу.
Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии, передает RegioNews.
Ангела Меркель засвидетельствовала полную поддержку Украины со стороны Германии.
Канцлер пообещала премьер-министру и в дальнейшем предоставлять немецкую поддержку курса реформ, особенно в сферах децентрализации, энергетики, судебной реформы и борьбы с коррупцией", - рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Он добавил, что Ангела Меркель пообещала изучить вопрос возможной поддержки Украины в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом.
В свою очередь, Денис Шмыгаль подчеркнул, что украинское правительство будет продолжать курс реформ в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и МВФ.
В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, что Украина получила полную поддержку со стороны Германии.
Напомним, Денис Шмыгаль утверждает, что Украине больше не угрожает банкротство на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.
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