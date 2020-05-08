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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
08 мая 2020, 11:02 1

COVID-19 на Закарпатье заболели 644 человека

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08 мая 2020, 11:02 1
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За последние сутки зафиксировали 44 новых случая инфицирования
Фото из открытых источников
За последние сутки зафиксировали 44 новых случая инфицирования

В Закарпатской области растет количество больных, за сутки коронавирус обнаружили у 44 человек. В области инфицированы 644 человека, 14 человек скончались.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На Закарпатье по состоянию на 9 часов 8 мая проведено 4477 исследований COVID-19 методом ПЦР. Коронавирус лабораторно подтвержден у 644 человек. Среди них 162 медика и 28 детей.

93 закарпатцев выздоровели. 14 человек с подтвержденным диагнозом умерли.

Напомним, в Ужгороде подпольно открывают парикмахерские, кафе, салоны и другие заведения. Карантин в городе нарушается, а жители забыли об элементарных правилах безопасности.

В Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 504 новые случаи.


коронавирус Ужгород Закарпатье болезнь
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