COVID-19 на Закарпатье заболели 644 человека
В Закарпатской области растет количество больных, за сутки коронавирус обнаружили у 44 человек. В области инфицированы 644 человека, 14 человек скончались.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
На Закарпатье по состоянию на 9 часов 8 мая проведено 4477 исследований COVID-19 методом ПЦР. Коронавирус лабораторно подтвержден у 644 человек. Среди них 162 медика и 28 детей.
93 закарпатцев выздоровели. 14 человек с подтвержденным диагнозом умерли.
Напомним, в Ужгороде подпольно открывают парикмахерские, кафе, салоны и другие заведения. Карантин в городе нарушается, а жители забыли об элементарных правилах безопасности.
В Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 504 новые случаи.
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